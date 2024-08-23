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Игорь Никитин рассказал, почему «Локомотив» благодарен болельщикам «Авангарда»

Игорь Никитин рассказал, почему «Локомотив» благодарен болельщикам «Авангарда»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поблагодарил омских болельщиков за заряд и энергию, которую они подарили хоккеистам на льду.

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23 августа 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Рейнгардт (Диц, Соловьёв) – 04:05 (5x5)     1:1 Фрейз (Бут, А. Радулов) – 56:03 (5x5)     1:2 Шалунов (Ульев, А. Радулов) – 57:28 (5x5)     2:2 Макеев (Галиев, Вей) – 58:35 (6x5)     3:2 Вей (Касселс) – 60:50 (3x3)    

«Игроки «Локомотива» благодарны омским болельщикам. У нас была третья игра сегодня подряд, тяжело эмоции доставать, и мы сказали ребятам, чтобы они напитывались этой энергетикой. Здесь классная атмосфера, нужно этим пользоваться», — передаёт слова Игоря Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, сегодня, 23 августа, завершился матч между «Локомотивом» и «Авангардом». Со счётом 3:2 в дополнительное время команда под руководством Сергея Звягина одержала победу.

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