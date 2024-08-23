Игорь Никитин рассказал, почему «Локомотив» благодарен болельщикам «Авангарда»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поблагодарил омских болельщиков за заряд и энергию, которую они подарили хоккеистам на льду.

«Игроки «Локомотива» благодарны омским болельщикам. У нас была третья игра сегодня подряд, тяжело эмоции доставать, и мы сказали ребятам, чтобы они напитывались этой энергетикой. Здесь классная атмосфера, нужно этим пользоваться», — передаёт слова Игоря Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, сегодня, 23 августа, завершился матч между «Локомотивом» и «Авангардом». Со счётом 3:2 в дополнительное время команда под руководством Сергея Звягина одержала победу.