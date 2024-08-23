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Шарипзянов — после матча с «Локомотивом»: 4-4 в серии, можем сыграть девятую игру

Шарипзянов — после матча с «Локомотивом»: 4-4 в серии, можем сыграть девятую игру
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Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов в шутку назвал матч «Локомотива» с «Авангардом» в рамках турнира Кубка Блинова восьмой игрой плей-офф КХЛ.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Рейнгардт (Диц, Соловьёв) – 04:05 (5x5)     1:1 Фрейз (Бут, А. Радулов) – 56:03 (5x5)     1:2 Шалунов (Ульев, А. Радулов) – 57:28 (5x5)     2:2 Макеев (Галиев, Вей) – 58:35 (6x5)     3:2 Вей (Касселс) – 60:50 (3x3)    

— Показалось, что эта игра – продолжение той последней вашей серии плей-офф. Было ли такое чувство?
— Да, 4-4 в серии, можем сыграть девятую игру, посмотреть, кто пойдёт дальше (улыбается). Интересная игра, с «Локомотивом» всегда так. Знали, как они играют, настраивались и хотели выиграть.

— Изменился ли как-то соперник после плей-офф?
— Думаю, нет. У них ещё не до конца оптимальный состав, кто-то просто отдыхает, предсезонные турниры для этого и нужны. Они знают свою работу, знают, что делать, и мы знали, что ожидать. Получилась хорошая игра, — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, с 20 по 25 августа проходит предсезонный турнир Кубка Блинова. Сегодня, 23 августа, со счётом 3:2 победу одержала омская команда.

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