Шарипзянов — после матча с «Локомотивом»: 4-4 в серии, можем сыграть девятую игру

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов в шутку назвал матч «Локомотива» с «Авангардом» в рамках турнира Кубка Блинова восьмой игрой плей-офф КХЛ.

— Показалось, что эта игра – продолжение той последней вашей серии плей-офф. Было ли такое чувство?

— Да, 4-4 в серии, можем сыграть девятую игру, посмотреть, кто пойдёт дальше (улыбается). Интересная игра, с «Локомотивом» всегда так. Знали, как они играют, настраивались и хотели выиграть.

— Изменился ли как-то соперник после плей-офф?

— Думаю, нет. У них ещё не до конца оптимальный состав, кто-то просто отдыхает, предсезонные турниры для этого и нужны. Они знают свою работу, знают, что делать, и мы знали, что ожидать. Получилась хорошая игра, — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, с 20 по 25 августа проходит предсезонный турнир Кубка Блинова. Сегодня, 23 августа, со счётом 3:2 победу одержала омская команда.