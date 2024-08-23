Главный тренер «Локомотива»: Береглазов бегает. Как олень. Не хочет место отдавать

Игорь Никитин, главный тренер «Локомотива», заявил, что Алексей Береглазов отлично восстанавливается и уже набирает скорости на льду.

«У Алексея Береглазова восстановление идёт по плану. Тренируется. Бегает. Как олень (смеётся). Сейчас молодые ребята получают шанс, эволюцию ещё никто не отменяет. Алексей не хочет никому своё место отдавать, готовится, мы его ждём», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, перенес операцию после травмы. Восстановление проходит длительный период.

С 20 по 25 августа проходит предсезонный турнир Кубка Блинова. Сегодня, 23 августа, в матче между «Авангардом» и «Локомотивом» со счётом 3:2 победу одержала омская команда.