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Шарипзянов — о травме Ткачёва и Буше: для многих это будет шанс проявить себя

Шарипзянов — о травме Ткачёва и Буше: для многих это будет шанс проявить себя
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Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов заявил, что травма двух лучших игроков омской команды — это возможность более молодым проявить себя.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Рейнгардт (Диц, Соловьёв) – 04:05 (5x5)     1:1 Фрейз (Бут, А. Радулов) – 56:03 (5x5)     1:2 Шалунов (Ульев, А. Радулов) – 57:28 (5x5)     2:2 Макеев (Галиев, Вей) – 58:35 (6x5)     3:2 Вей (Касселс) – 60:50 (3x3)    

— Потеряли Буше и Ткачёва из-за травм. Насколько эти неприятные инциденты объединили команду?
— Для многих это будет шанс проявить себя, Ткачёв и Буше – незаменимые игроки, все это понимают. Во всей лиге нет таких игроков. Главное, чтобы ребята восстановились, мы их поддержим, будем стараться выигрывать матчи ради них, ради себя, — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом Максимом Макаровым.

Напомним, с 20 по 25 августа проходит предсезонный турнир Кубка Блинова. Сегодня, 23 августа, в матче между «Авангардом» и «Локомотивом» со счётом 3:2 победу одержала омская команда.

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