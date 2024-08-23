Шарипзянов — о травме Ткачёва и Буше: для многих это будет шанс проявить себя

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов заявил, что травма двух лучших игроков омской команды — это возможность более молодым проявить себя.

— Потеряли Буше и Ткачёва из-за травм. Насколько эти неприятные инциденты объединили команду?

— Для многих это будет шанс проявить себя, Ткачёв и Буше – незаменимые игроки, все это понимают. Во всей лиге нет таких игроков. Главное, чтобы ребята восстановились, мы их поддержим, будем стараться выигрывать матчи ради них, ради себя, — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом Максимом Макаровым.

Напомним, с 20 по 25 августа проходит предсезонный турнир Кубка Блинова. Сегодня, 23 августа, в матче между «Авангардом» и «Локомотивом» со счётом 3:2 победу одержала омская команда.