«Победа — не самое важное сейчас». Шарипзянов — о турнире в Омске

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов объяснил, что победить в предсезонном турнире «Кубок Блинова» — не основная задача для омской команды. Сегодня, 23 августа, в матче между «Авангардом» и «Локомотивом» со счётом 3:2 победу одержала омская команда.

«Естественно, хотелось бы выиграть, кубок Блинова такой красивый. Но это не самое важное сейчас. Нужно настроить свою игру, подкрутить винтики, чтобы к началу регулярки всё работало, всё было смазано», — сказал Шарипзянов в беседе с Максимом Макаровым.

В минувшем сезоне омской команде не удалось выйти в полуфинал плей-офф КХЛ, они уступили ярославскому «Локомотиву» со счётом 3-4 в серии.

Предсезонный турнир «Кубок Блинова» проходит в Омске с 20 по 25 августа.