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«Победа — не самое важное сейчас». Шарипзянов — о турнире в Омске

«Победа — не самое важное сейчас». Шарипзянов — о турнире в Омске
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Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов объяснил, что победить в предсезонном турнире «Кубок Блинова» — не основная задача для омской команды. Сегодня, 23 августа, в матче между «Авангардом» и «Локомотивом» со счётом 3:2 победу одержала омская команда.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Рейнгардт (Диц, Соловьёв) – 04:05 (5x5)     1:1 Фрейз (Бут, А. Радулов) – 56:03 (5x5)     1:2 Шалунов (Ульев, А. Радулов) – 57:28 (5x5)     2:2 Макеев (Галиев, Вей) – 58:35 (6x5)     3:2 Вей (Касселс) – 60:50 (3x3)    

«Естественно, хотелось бы выиграть, кубок Блинова такой красивый. Но это не самое важное сейчас. Нужно настроить свою игру, подкрутить винтики, чтобы к началу регулярки всё работало, всё было смазано», — сказал Шарипзянов в беседе с Максимом Макаровым.

В минувшем сезоне омской команде не удалось выйти в полуфинал плей-офф КХЛ, они уступили ярославскому «Локомотиву» со счётом 3-4 в серии.

Предсезонный турнир «Кубок Блинова» проходит в Омске с 20 по 25 августа.

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