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Легионер «Авангарда»: знали, что «Локомотив» будет бодаться. Их тренеры так настраивают

Легионер «Авангарда»: знали, что «Локомотив» будет бодаться. Их тренеры так настраивают
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Линден Вей, нападающий «Авангарда», рассказал, что команда выходила с пониманием того, как будут играть соперники.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Рейнгардт (Диц, Соловьёв) – 04:05 (5x5)     1:1 Фрейз (Бут, А. Радулов) – 56:03 (5x5)     1:2 Шалунов (Ульев, А. Радулов) – 57:28 (5x5)     2:2 Макеев (Галиев, Вей) – 58:35 (6x5)     3:2 Вей (Касселс) – 60:50 (3x3)    

«Чувствовался дополнительный заряд эмоций сегодня, словно серия из прошлого плей-офф перешла немножко в эту предсезонку. Думаю, так и настраивает своих ребят их тренерский штаб, они всегда играют мощно и энергично. Нам нужно было держать концентрацию.
Не знаю, разозлили ли нас голы «Локомотива» в концовке, но однозначно неприятно пропускать в это время. Но соперник – хорошая команда, мы знали, что они будут бодаться, и должны были отвечать тем же. Плюс сейчас предсезонка – то самое время, чтобы находить «химию» и сыгрываться», — сказал Вей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, с 20 по 25 августа проходит предсезонный турнир Кубка Блинова. Сегодня, 23 августа, в матче между «Авангардом» и «Локомотивом» со счётом 3:2 победу одержала омская команда.

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