Легионер «Авангарда»: знали, что «Локомотив» будет бодаться. Их тренеры так настраивают

Линден Вей, нападающий «Авангарда», рассказал, что команда выходила с пониманием того, как будут играть соперники.

«Чувствовался дополнительный заряд эмоций сегодня, словно серия из прошлого плей-офф перешла немножко в эту предсезонку. Думаю, так и настраивает своих ребят их тренерский штаб, они всегда играют мощно и энергично. Нам нужно было держать концентрацию.

Не знаю, разозлили ли нас голы «Локомотива» в концовке, но однозначно неприятно пропускать в это время. Но соперник – хорошая команда, мы знали, что они будут бодаться, и должны были отвечать тем же. Плюс сейчас предсезонка – то самое время, чтобы находить «химию» и сыгрываться», — сказал Вей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, с 20 по 25 августа проходит предсезонный турнир Кубка Блинова. Сегодня, 23 августа, в матче между «Авангардом» и «Локомотивом» со счётом 3:2 победу одержала омская команда.