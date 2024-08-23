«Химия» не придёт в одну ночь». Вей – о первой тройке «Авангарда» без Ткачёва и Буше

Линден Вей, игрок «Авангарда» рассказал, как он сработался с партнёрами, которые заменяют Рида Буше и Владимира Ткачёва.

«С текущими партнёрами мне вполне комфортно. Понятно, что Ткачёва и Буше очень сложно заменить, потому что они великолепные игроки. Но мы налаживаем «химию». Она не придёт в одну ночь, одномоментно. Требуется время, мы лишь немного играем пока вместе, — сказал Вей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, с 20 по 25 августа проходит предсезонный турнир Кубка Блинова. Сегодня, 23 августа, в матче между «Авангардом» и «Локомотивом» со счётом 3:2 победу одержала омская команда.