Назаров: в России сейчас хоккейный бум, на матчах КХЛ ожидаю аншлаги

Известный тренер Андрей Назаров оценил, какая будет наполняемость трибун в предстоящем сезоне.

«С интересом наблюдаю за предсезонными турнирами Пучкова и Блинова. Интересные соревнования, в преддверии старта регулярного чемпионата лучше не придумать. Пошли первые победы и поражения, но, к сожалению, не обходится и без травм. Спортивная жизнь продолжается, в России сейчас хоккейный бум, на матчах КХЛ ожидаю аншлаги.

Мы видим, как недавно по всей стране отметили день государственного флага России, многотысячная толпа на Красной площади пела национальный гимн. Приятно видеть, как наша многомилионная армия молодёжи сплотилась вокруг национального лидера и государственного флага. Молодёжь – основа государства и его будущее. Победа будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.