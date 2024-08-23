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Умер экс-массажист «Детройта» Сергей Мнацаканов

Умер экс-массажист «Детройта» Сергей Мнацаканов
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Бывший массажист команды «Детройт Ред Уингз» Сергей Мнацаканов скончался во Флориде во вторник от рака. Об этом сообщает RG со ссылкой на экс-игрока «Детройта» Вячеслава Козлова.

Мнацаканову был 71 год. Во время его работы в клубе «Детройт стал обладателем Кубка Стэнли в 1997 году.

Известно, что Мнацаканов был парализован ниже пояса и в последнее время жил в Бока-Ратоне (Флорида, США) со своей женой Еленой. У пары двое сыновей.

Напомним, что в 1997 году экс-массажист попал в аварию с защитником «Детройта» Владимиром Константиновым. Мнацаканов передвигался на инвалидной коляске после случившегося.

Отметим, что Мнацаканов также работал массажистом в московском «Динамо» и сборной России на Кубке мира 1996 года.

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