«Как я понимаю, сразу игрок НХЛ». Замула — о статусе Мичкова в «Филадельфии»

Российский хоккеист, нападающий «Филадельфии» Егор Замула оценил шансы Матвея Мичкова в НХЛ.

«В каком статусе прилетает Мичков? Как я понимаю, сразу игрок НХЛ.

Ну, я думаю, если будет биться, отрабатывать назад, в первую очередь в обороне, да, и не прокатываться на форчеках вот этих, то… Забивать он знает как, чуйка, я считаю, у него есть эта голеадорская.

То есть если вот такие компоненты тактические и в обороне подтянет, не будет на прокатах играть, то, дай бог, будет всё хорошо у него», — сказал Замула в видео на YouTube-канале «ЛЁД».

Напомним, в этом межсезонье Матвей Мичков подписал с «Филадельфией» контракт новичка. Сейчас он уже находится в расположении клуба и адаптируется к другой стране.