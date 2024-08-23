СКА обыграл «Сочи» в матче турнира имени Пучкова, Кузнецов реализовал решающий буллит

Сегодня, 23 августа, в рамках турнира имени Пучкова СКА обыграл «Сочи» в серии буллитов — 2:1 Б.

Счёт открыла сочинская команда — Кирилл Рассказов забросил первую шайбу на 10-й минуте матча. Сравнять счёт СКА удалось во втором периоде с гола Сергея Плотникова. В серии буллитов решающий бросок реализовал Евгений Кузнецов.

Напомним, воспитанник челябинского хоккея Кузнецов заключил четырёхлетний контракт со СКА в нынешнем межсезонье. Ранее он преждевременно расторг контракт с «Каролиной» и вернулся в КХЛ.

В минувшем сезоне СКА завершил выступление на этапе 1/4 финала, проиграв екатеринбургскому «Автомобилисту» 1-4 в серии. «Сочи» не попал в плей-офф, оставшись на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции.