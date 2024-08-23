СКА обыграл «Сочи» в матче турнира имени Пучкова, Кузнецов реализовал решающий буллит
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Сегодня, 23 августа, в рамках турнира имени Пучкова СКА обыграл «Сочи» в серии буллитов — 2:1 Б.
Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
23 августа 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Б
ХК Сочи
Сочи
0:1 Рассказов (Федотов, Тришин) – 09:08 (5x5) 1:1 Плотников (Зыков, Толчинский) – 21:06 (5x5) 2:1 Кузнецов – 65:00
Счёт открыла сочинская команда — Кирилл Рассказов забросил первую шайбу на 10-й минуте матча. Сравнять счёт СКА удалось во втором периоде с гола Сергея Плотникова. В серии буллитов решающий бросок реализовал Евгений Кузнецов.
Напомним, воспитанник челябинского хоккея Кузнецов заключил четырёхлетний контракт со СКА в нынешнем межсезонье. Ранее он преждевременно расторг контракт с «Каролиной» и вернулся в КХЛ.
В минувшем сезоне СКА завершил выступление на этапе 1/4 финала, проиграв екатеринбургскому «Автомобилисту» 1-4 в серии. «Сочи» не попал в плей-офф, оставшись на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции.
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