Ярослав Аскаров обменян в «Сан-Хосе»
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Российский голкипер, экс-хоккеист системы «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров обменян в «Сан-Хосе Шаркс».
Напомним, Аскаров запросил обмен из «Нэшвилла». В сезоне-2022/2023 он дебютировал в НХЛ, но все два сезона играл в фарм-клубе «хищников», несмотря на то, что многие из его коллег-хоккеистов отмечали, что он способен на большее. В минувшем сезоне он стал вторым вратарём в лиге по показателям.
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