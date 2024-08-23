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«Давно такого кайфа не получал». Замула — о матче российских звёзд НХЛ и КХЛ

«Давно такого кайфа не получал». Замула — о матче российских звёзд НХЛ и КХЛ
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Российский хоккеист, игрок «Филадельфии Флайерз» Егор Замула оценил «Матч года», который проводился между звёздами НХЛ и КХЛ.

«Я считаю, что матч в Москве НХЛ против КХЛ… Я не знаю, я давно такого кайфа не получал. Прям реально, в первую очередь, организаторы были просто на высшем уровне, просто показалось, что я на чемпионате мира. Гимн русский, я давно его не слышал, со времен молодежного чемпионата мира, и просто аншлаг был. Если бы у нас была бы где-нибудь здесь арена в Москве, 25 или 20 тысяч, как в НХЛ, она бы битком была.

И просто атмосфера, все как-то хи-хи, ха-ха, все кайфуют, болельщики. Пожалуйста, подходите, Овечкин, Малкин», — сказал Замула в видео на YouTube-канале «ЛЁД».

Напомним, матч стал благотворительным и все собранные с него деньги отправились в фонды помощи. Организацией матча занимались Александр Овечкин, Михаил Сергачёв и Артемий Панарин.

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