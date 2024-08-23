«Он заплакал в раздевалке». Замула рассказал о речи Брагина после финала МЧМ-2020

Российский хоккеист Егор Замула рассказал, какие эмоции испытывал главный тренер Валерий Брагин после матча со сборной Канады в финале молодёжного чемпионата мира 2020 года. Молодёжная сборная России уступила со счётом 3:4.

«Валерий Николаевич Брагин после игры говорит… Ладно, вот там Кузнецов, Тарасенко, Панарин вытащили, да, ту игру, ну вы, говорит, я даже вам ничего не хотел объяснять, я просто стоял… Я не знаю, это жёстко будет, но я просто, говорит, настолько кайфовал, то, что я даже вам говорить ничего не хотел. Там, говорит, такая бразильская тики-така была, сбросы, я просто стоял, наслаждался.

И он прям заплакал в раздевалке. Говорит, я не понимаю, как вы проиграли эту игру, я просто, говорит, не понимаю, и ушёл. И у нас прям вообще слёзы, слёзы», — сказал Замула в видео на YouTube-канале «ЛЁД».