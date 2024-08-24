Замула: в сентябре или октябре «Трактору» можно искать нового тренера

Российский хоккеист Егор Замула, защитник «Филадельфии Флайерз» заявил, что челябинскому «Трактору» придётся искать другого тренера уже в начале сезона-2024/2025.

«Ну, я думаю, в сентябре или октябре можно искать нового тренера, но это моё мнение (улыбается)», — сказал Замула в видео на YouTube-канале «ЛЁД».

Напомним, сейчас на посту главного тренера челябинской команды находится канадский специалист Бенуа Гру. Именно Гру был главным тренером молодёжной сборной Канады в 2020 году, когда российская национальная команда уступила канадцам в финале со счётом 3:4.

Сам Замула является воспитанником челябинского хоккея, в КХЛ он ни разу не играл, в 19 лет он подписал контракт с «Филадельфией» и уехал в Канаду.