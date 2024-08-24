В «Сан-Хосе» отреагировали на подписание Ярослава Аскарова

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир прокомментировал подписание соглашения с российским вратарём Ярославом Аскаровым.

«Ярослав — вратарь, у которого есть всё необходимое, чтобы стать основным вратарём НХЛ. Его умение эффективно позиционировать себя, дальновидность и спортивные способности проявились в последние несколько сезонов, и он является сильным молодым игроком в нашей команде вратарей. Мы рады, что он стал частью нашей организации», — приводит слова Грира пресс-служба НХЛ.

Напомним, Аскаров запросил обмен из «Нэшвилла». В сезоне-2022/2023 он дебютировал в НХЛ, но все два сезона играл в фарм-клубе «хищников», несмотря на то что многие из его коллег-хоккеистов отмечали, что он способен на большее, а спортивные СМИ называли Аскарова самым перспективным голкипером НХЛ.

В минувшем сезоне Ярослав стал вторым вратарём в лиге по показателям, провёл 44 матча в регулярном чемпионате и отражал в среднем за игру 91,1% бросков. В НХЛ Аскаров сыграл три матча и одержал одну победу.

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