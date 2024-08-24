Ярослав Аскаров подписал новый контракт с «Сан-Хосе» после обмена из «Нэшвилла»

22-летний российский голкипер Ярослав Аскаров подписал новый контракт с «Сан-Хосе Шаркс» после обмена из «Нэшвилл Предаторз», сообщает пресс-служба «акул».

Сообщается, что новое соглашение рассчитано на два года и начнёт действовать с сезона-2025/2026, при этом заработная плата Аскарова составит $ 2 млн в год. В течение сезона-2024/2025 у хоккеиста будет действовать прежний контракт.

Ранее стало известно, что 22-летний российский вратарь Ярослав Аскаров был обменян из «Нэшвилл Предаторз» в «Сан-Хосе Шаркс». Аскаров дебютировал в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2022/2023, однако после этого два сезона выступал в АХЛ за фарм-клубе «хищников» «Милуоки Эдмиралз». Сообщалось, что голкипер сам попросил руководство клуба об обмене.