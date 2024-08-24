Все подробности обмена Аскарова из «Нэшвилла» в «Сан-Хосе» и нового контракта Ярослава

Пресс-служба «Сан-Хосе Шаркс» рассказала о деталях сделки с «Нэшвилл Предаторз», в ходе которой был обменян ранее принадлежавший «хищникам» 22-летний российский голкипер Ярослав Аскаров.

Помимо Аскарова, «Шаркс» также получили в рамках обмена нападающего Нолана Бурка и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года, принадлежавший «Колорадо Эвеланш». Взамен «Нэшвиллу» были отданы нападающий Давид Эдстрем, вратарь Магнус Хрона, а также выбор в первом раунде драфта-2025. При этом в том случае, если пик в топ-10 получит «Вегас Голден Найтс», «Сан-Хосе» сможет отдать «Предаторз» либо собственный пик в первом раунде драфта-2025, либо выбор «Вегаса».

Также стало известно, что после обмена «Шаркс» подписали с Аскаровым новый контракт, который начнёт действовать после окончания текущего — с сезона-2025/2026, при этом заработная плата Аскарова составит $ 2 млн в год.