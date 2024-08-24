Ротенберг — о победе СКА над «Сочи»: заманили соперника, заинтриговали болельщиков

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итог игры с «Сочи» (2:1 Б) в рамках турнира имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге.

«Всех с победой! Огромное спасибо всем нашим болельщикам за поддержку, в первую очередь фан-сектору. Была тяжёлая игра с точки зрения игрового тонуса. Нам надо работать над реализацией. Создаём много моментов, бросили рекордное количество раз, много качественных бросков, но недостаточно закрывали вратаря, который сегодня сыграл очень здорово. У соперника очень хороший голкипер. Будем работать над этим — нам нужно лучше закрывать вратарей. У нас есть ребята, которые могут бросить, которые могут реализовать моменты.

Мы создали их очень много — это плюс. Из минусов — хотим, чтобы наши ребята более ответственно относились к каждой смене, должна быть дисциплина смен. Это хоккей — всегда хочется улучшить. В мировом хоккее ещё не было ни одной игры без ошибок. Нам есть над чем работать — будем работать дальше. У нас сегодня была новорождённая команда, играли дома. Многие ребята, которые к нам перешли, сыграли первый матч в Петербурге, в Ледовом дворце. Мы рады сюда вернуться — здесь всё здорово. Родной дом, всё очень качественно, хороший лёд. Он будет лучше и лучше с каждым днём, погодные условия будут улучшаться, с точки зрения льда. Победа всегда укрепляет наши планы, укрепляет команду. Ребята — молодцы. Да, заманили соперника, заинтриговали болельщиков. Тем интереснее для всех», — приводит слова Ротенберга сайт СКА.