Макеев: матч с «Локомотивом» — интересный в кавычках, «Авангард» катался без шайбы

Нападающий «Авангарда» Алексей Макеев прокомментировал победу над «Локомотивом» в рамках Кубка Блинова в Омске.

— Интересный в кавычках матч. Отработали «оборонку», игру в средней зоне, покатались без шайбы. Но что делать? «Локомотив» — такая обученная, системная команда. Контроль шайбы с этим соперником тяжело даётся.

— Попытались удержать счёт?

— Как можно с «Локомотивом» удерживать счёт? В такое нельзя с ним играть. Просто где-то не отработали в обороне, сказалась усталость и пропустили голы. Но после пропущенных шайб скамейка ожила и каждый верил, что мы сравняем и выиграем, — цитирует Макеева «РБ Спорт».

23 августа состоялся матч, в котором встречались ярославский «Локомотив» и омский «Авангард» в рамках предсезонного турнира «Кубок Блинова» в Омске. Со счётом 3:2 ОТ победу одержал «Авангард».