The Athletic оценил будущее вратаря Ярослава Аскарова в «Сан-Хосе»

Журналисты североамериканского портала The Athletic оценили будущее российского вратаря Ярослава Аскарова в «Сан-Хосе Шаркс». Напомним, голкипер перебрался в стан «акул» из «Нэшвилл Предаторз».

«Я считаю, что в лице Аскарова «Шаркс» получат потенциального будущего топ-5 вратаря всей НХЛ. С его невероятным атлетизмом, точной работой в «краске» и быстрой реакцией потолок Аскарова — «Везина Трофи». Он быстр в перемещениях и кажется сбалансированным, независимо от того, как быстро игра переходит из стороны в сторону.

Аскаров доминировал в АХЛ в прошлом сезоне и, похоже, готов к действиям в НХЛ. Если предположить, что «Шаркс» сохранят прошлогоднего стартера Маккензи Блэквуда, который вступает в последний год своего контракта, я думаю, что он станет отличным наставником для Аскарова. Как и молодой российский вратарь, Блэквуд пришёл в лигу высоко оценённым и физически одарённым. Он не собрал всё воедино в НХЛ, но мог бы дать Аскарову множество советов», — сказано в статье.