Товарищеские матчи клубов КХЛ 24 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 24 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги проведут четыре товарищеских матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
В 12:00 мск в Омске на Кубке Блинова челябинский «Трактор» встретится с казахстанским «Барысом». Трансляция — на телеканале «Хоккейный».
Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
24 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В 13:00 на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде местное «Торпедо» в рамках контрольного матча сыграет с ХК «Норильск».
Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
24 августа 2024, суббота. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
ХК Норильск
Норильск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» местный «Витязь» примет московское «Динамо». Начало встречи — в 13:00 мск. Трансляция — в «VK Видео».
Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
24 августа 2024, суббота. 13:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В заключительном матче игрового дня олимпийская сборная России на турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге встретится с «Куньлунем». Начало игры — в 15:00 мск.
Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
24 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Россия (олимп.)
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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