«Всегда обнимались и вспоминали тот турнир». Новичок «Ак Барса» — про общение с Макдэвидом

Нападающий «Ак Барса» Ник Петан рассказал об игре с Коннором Макдэвидом за сборную Канады на МЧМ-2015, где команда завоевала золотые медали, обыграв в финале Россию.

— Ситуация, конечно, необычная, что столько канадцев из одной золотой сборной приехали в КХЛ. Вы в Казани, Бенуа Гру и Зак Фукале – в «Тракторе». Между собой не обсуждали, почему так вышло?

— Мы сейчас особо не общаемся, хотя тот успех, которого мы тогда добились, сближает навсегда. Считаю, что они по-прежнему мои друзья. В этом году исполняется 10 лет с момента той победы, карьеры игроков сложились по-разному, но мы стараемся общаться.

— Главная звезда той команды – Коннор Макдэвид – за прошедшие десять лет вообще улетел в космос по уровню достижений. Для него то золото тоже большая ценность?

— Когда пересекались в НХЛ, всегда обнимались и вспоминали тот турнир. Чего он достиг, это настоящее сумасшествие. Суперзвезда, — сказал Петан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.