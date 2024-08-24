Канадский легионер «Ак Барса» Петан: истории с Капризовым? Ха-ха, без подробностей

Нападающий «Ак Барса» Ник Петан рассказал о своём общении с российским нападающим «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым.

— С Россией вас связывает знакомство с некоторыми нашими игроками. Василий Подколзин рассказывал мне, что в фарм-клубе «Ванкувера» вы вообще в один момент делили номер. Очень лестно о вас отзывался.

— Отличный игрок, отличный парень. Действительно, жили в одном номере, но с тех пор практически не общались. По поводу КХЛ с ним не общался.

— Уточнял про вас и у Кирилла Капризова, с которым вы играли в «Миннесоте». Он тоже очень хорошую характеристику на вас дал. Я спросил, были ли какие-то совместные истории, Кирилл сказал: «Пусть Ник сам всё рассказывает». Что он имел в виду?

— Ха-ха. Без подробностей. Но мы очень классно проводили время вместе. Могу только добавить, что он – феноменальный игрок. С такими партнёрами всегда здорово выходить в одной команде. Как человек тоже просто отличный, очень весело было с ним общаться.

— Судя по соцсетям «Миннесоты» той поры, Капризов учил партнёров русскому. Памятен ролик, как Мэтт Дамба кричал на всю раздевалку: «Братииишкааа». Ваш русский Кирилл прокачал?

— Тогда не особо, может, пару ругательств. Но сейчас я взялся за изучение языка. Уже знаю несколько слов и продолжаю пополнять свой запас, — сказал Петан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.