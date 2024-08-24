Канадский форвард «Ак Барса» Петан: слышал истории о России, они меня не пугают

Нападающий «Ак Барса» Ник Петан рассказал о своём решении подписать контракт с казанским клубом.

— Быстро приняли решение?

— На самом деле я давно рассматривал этот вариант и по тому, как складывалась моя карьера, понимал, что такой переход – только вопрос времени.

— Известный факт, что вас уже несколько лет звали в нашу лигу. Можно подробности?

— Речь тогда шла не о конкретных командах. Просто обсуждалась возможность продолжить карьеру в КХЛ. Несколько лет я действительно взвешивал варианты, но выбирал остаться в Северной Америке. Сейчас почувствовал, что время пришло.

— Наверняка же слушали известный североамериканский подкаст Spitting Chicklets, в котором звучали неоднозначные факты про КХЛ от бывших канадских игроков лиги?

— Понимаю, о чём вы (смеётся). Слышал истории, которые там звучали. Но меня они не пугают. Я открыт для нового опыта, приехал сюда за новым опытом с позитивным настроем, — сказал Петан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.