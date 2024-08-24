Петан: уровень организации в «Ак Барсе» лучше, чем в некоторых командах НХЛ

Нападающий «Ак Барса» Ник Петан рассказал об уровне организации в казанском клубе.

— Вы знаете историю «Ак Барса»? Что казанский клуб гранд российского хоккея, но после неудачного сезона раздал звёзд, которых призваны заменить как раз вы?

— Не могу сказать, что в курсе всех подробностей, но мой старый друг по «Виннипегу» Александр Бурмистров объяснял мне расклад. Говорил, что «Ак Барс» трижды выигрывал кубок ранее, поэтому, да, я рассчитываю, что мы добавим ещё один в предстоящем сезоне. По поводу истории клуба, будущих соперников по КХЛ меня в курс дела вводит Дмитрий Яшкин. То же касается и нашей роли в новой команде. Мне объяснили, что от нас ждут забитых голов и отводят важную роль в ответственные моменты матчей.

— Этим же летом в КХЛ перебрался Евгений Кузнецов и сравнил свой новый клуб СКА по уровню организации с «Нью-Йорк Рейнджерс». Ваши впечатления от «Ак Барса»?

— Превзошло мои ожидания. Если судить по тренировочному центру, то он точно превосходит некоторые команды НХЛ. Здесь есть всё, что нужно. Поэтому с нетерпением жду, когда мы выйдем в официальном матче на главной арене, чтобы оценить атмосферу игрового дня, — сказал Петан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.