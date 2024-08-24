Ротенберг: работаем для того, чтобы Кузнецов снова стал одним из лучших хоккеистов мира

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о роли нападающего Евгения Кузнецова в армейском клубе.

«Он заслуженно является капитаном СКА. Он объединяет команду, удивляет своим отношением к делу. Да, нам есть над чем работать. Мы только в начале долгого пути. Работаем для того, чтобы Женя снова стал одним из лучших хоккеистов мира. Он не раз это доказывал делом. Он объединяет команду. Первая задача капитана — вести команду за собой, быть лидером на льду, как вы сегодня увидели. У нас есть лидеры, и это здорово. И нужно объединять команду вне льда. Совместными усилиями будем укреплять наш командный дух, делать команду дружнее, чтобы она стремилась к победе в каждой игре», — приводит слова Ротенберга сайт СКА.

Напомним, о подписании контракта нападающего и армейского клуба было объявлено 31 июля. Соглашение Кузнецова и СКА рассчитано на четыре года.

Евгений Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз». Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.