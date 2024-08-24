Трёхкратный олимпийский чемпион: североамериканская школа вратарей — примитивная

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался об игре американского голкипера московского «Динамо» Хантера Миски.

— Дебют американского вратаря «Динамо» Миски вызвал споры.

— Пока я не верю ни в Миску, ни в целом в североамериканских вратарей. Да, в последние десятилетия наш хоккей стал проще, ушёл класс. Но всё равно культа броска в России нет, для нас самое главное — комбинация, атака не в лоб, а вторым-третьим темпом.

Североамериканская школа вратарей всё-таки примитивная. Они, в отличие от наших голкиперов, не читают игру, а в основном работают по площадям, всё время ожидая броска и перекрывая ворота своим корпусом. За редким исключением у нас такая школа не работает, всё-таки российский хоккей — с хитринкой, его нужно читать.

Этим я объясняю успехи наших вратарей в НХЛ. Да и в КХЛ зажигаются новые звёзды — Исаев, Набоков. По этому пути нужно идти и «Динамо». Ну а Миска пусть доказывает, — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.

Последние два сезона 29-летний Миска провёл в немецком клубе «Штраубинг Тайгерс». За это время вратарь сыграл 60 матчей, в которых отразил 90,1% бросков, в среднем пропуская 2,69 шайбы за игру. Голкипер имеет опыт выступлений в НХЛ за «Аризону Койотс» и «Колорадо Эвеланш». Помимо этого, на счету уроженца Миннесоты 113 матчей в АХЛ.