Тренер «Авангарда» Звягин: новое правило КХЛ — супер, раньше было не слишком по-хоккейному

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал новое начисление очков в овертаймах матчей КХЛ.

– КХЛ изменила правила начисления очков в овертайме. Что скажете об этом?

– Мне сразу хотелось вот этого правила. Вероятно, в лиге сначала не просчитали варианты, что кто-то может снимать вратаря в овертайме и получать таким образом преимущество. Статистика говорит о том, что намного чаще такие команды добивались побед. Мне сразу казалось несколько несправедливым, что команда, не нарушая правил, оставалась в меньшинстве и могла все пять минут отбиваться в своей зоне. Не думаю, что болельщики защищающейся команды были в восторге. Для меня это было не слишком по-хоккейному. Я понимаю позицию других людей, но для меня новое правило – супер.

В межсезонье думал об этом. С одной стороны, с тем подбором игроков, которые есть у «Авангарда», было бы глупо так не делать. С другой – во мне внутри всё говорило против этого. Возникала внутренняя дилемма, и хорошо, что сейчас уже не придётся её решать. При этом здорово, что лига не запретила совсем снимать вратаря в овертайме. Кто считает нужным, тот может рисковать, это абсолютно нормально, — цитирует Звягина сайт КХЛ.

С сезона-2024/2025 в случае, если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч 0 очков. Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменён на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа».