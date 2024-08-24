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19-летний форвард «Локомотива» Бут высказался о сравнении с Валерием Ничушкиным

19-летний форвард «Локомотива» Бут высказался о сравнении с Валерием Ничушкиным
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Нападающий «Локомотива» Даниил Бут отреагировал на сравнение его игры с выступлением российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Отлично ощущаю себя в звене с Радуловым и Фрейзом. Провели всю предсезонку вместе, сейчас начинаем играть. Какие-то выводы делать рано, ещё сыгрываемся. Надеюсь, к сезону будем готовы.

Сложно сказать, нападающим какого плана я себя позиционирую. Естественно, из-за моих антропометрических данных у меня больше шансов, больше возможностей играть в силовой хоккей. Но также я стараюсь думать головой, смотреть на площадку. Считаю, что главное в хоккее – это насколько быстро ты думаешь, а не бегаешь.
Я не против, что меня сравнивают с обладателем Кубка Стэнли Валерием Ничушкиным. Но в принципе, если судить по игре, то мне кажется, что у нас с ним разные роли», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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