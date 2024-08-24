Защитник «Трактора» Кэмпфер: всем соперникам будет тяжело нам противостоять

Защитник «Трактора» Стивен Кэмпфер рассказал о стиле игры челябинского клуба при главном тренере Бенуа Гру.

— Сейчас мы привыкаем к той системе, которую внедряет Бен. Впереди у нас ещё будет домашний турнир, на котором мы продолжим учиться и будем становиться лучше, чтобы быть готовыми к первому матчу чемпионата.

— Можно сказать, что «Трактор» сейчас играет в североамериканский хоккей?

— Да. C учётом опыта и успешной работы Бена в Северной Америке ему несложно внедрять эту систему здесь. Мы будем играть все 60 минут матча, и всем соперникам будет тяжело нам противостоять.

— Вам лично комфортно играть в такой хоккей?

— Я всю свою жизнь играю в этом стиле. Некоторые вещи отличаются, но мне будет совсем нетрудно адаптироваться, — приводит слова Кэмпфера «РБ Спорт».

35-летний защитник в трёх матчах на Кубке Блинова в Омске записал на свой счёт 4 (1+3) очка.