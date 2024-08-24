Канарейкин отреагировал на капитанскую нашивку Миронова в «Спартаке»

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал решение «Спартака» сделать защитника Андрея Миронова капитаном клуба в межсезонье.

– Конечно, этот трансфер стоит особняком. Переход из «Динамо» в «Спартак» – это что-то из ряда вон выходящее. Такое случается очень редко. Для «Спартака» трансфер Миронова – это хорошо. Он многолетний капитан «Динамо», воспитанник клуба. А теперь ему доверяют роль капитана в «Спартаке». Думаю, Миронова назначили капитаном «Спартака», потому что эта роль знакома ему по «Динамо». Он же уже был капитаном бело-голубых. Значит, «Спартак» видит в Миронове одного из лидеров. Будем смотреть, как он справится с возложенными задачами.

– То есть Миронову дали повязку авансом?

– С одной стороны, это признание того, что он сделал в предыдущие годы. Думаю, ему оказали такое доверие, потому что он уже был капитаном другой команды, – сказал Канарейкин в интервью Metaratings.

29-летний Миронов установил рекорд «Динамо» по количеству игр в чемпионатах страны. Всего в 644 матчах Миронов набрал 173 очка — забросил 43 шайбы и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+48».