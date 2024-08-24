Отец Йозефа Вашичека: до сих пор жалею, что не отговорил его от КХЛ

Отец Йозефа Вашичека рассказал о желании сына играть в Континентальной хоккейной лиге.

«Он решил играть за «Локомотив». Ярославль предложил ему отличные условия. В России было лучше, чем в НХЛ. Йозеф в КХЛ был звездой с самого начала. Играл в первом звене, сильным форвардом. Ему это нравилось.

Я до сих пор считаю, что надо было тогда сказать ему, чтобы он не принимал предложение «Локомотива», отговорить его от КХЛ. До сих пор виню себя за это. К этому никогда не привыкнешь, ты просто учишься с этим жить», — приводит слова Йозефа Вашичека-старшего Pravda.sk.

Вашичек разбился с командой при взлёте из ярославского аэропорта в Туношне 7 сентября 2011 года. На борту самолёта находился весь основной состав и тренерский штаб хоккейного клуба «Локомотив».