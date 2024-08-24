«Суперталантливый вратарь». Генменеджер «Сан-Хосе» — об Аскарове

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир высказался о российском голкипере Ярославе Аскарове, который пополнил состав «акул» после обмена из «Нэшвилл Предаторз».

«Я считаю, что это действительно важный день для нашей франшизы. Мы рады возможности заполучить такого игрока, и я думаю, что это в некотором смысле вдыхает больше позитивной энергии в команду.

Мы периодически говорили о нём в течение всего года. Он, очевидно, суперталантливый вратарь. Не так уж много возможностей, когда у тебя появляется шанс найти такого молодого вратаря и добавить его в свой состав», — приводит слова Грира сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Ярослав стал вторым вратарём в лиге по показателям, провёл 44 матча в регулярном чемпионате и отражал в среднем за игру 91,1% бросков. В НХЛ Аскаров сыграл три матча и одержал одну победу.