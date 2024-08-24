В «Сан-Хосе» допустили, что могут начать сезон с тремя вратарями, включая Аскарова

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир допустил вариант, что клуб может начать сезон с тремя вратарями: Ярославом Аскаровым, Маккензи Блэквудом и Витеком Ванечеком.

«Я не исключаю этого. Ожидаю, что в этом лагере действительно будет высокая конкуренция. Это хорошая возможность для всех поднапрячься и стать лучше, а для Ярослава, думаю, это также хороший шанс посмотреть на некоторых ребят, которые были хорошими, успешными вратарями, — на Блэки (Маккензи Блэквуд) и Витека (Витек Ванечек), и поучиться у них», — приводит слова Грира сайт НХЛ.

Напомним, Аскаров пополнил состав «акул» после обмена из «Нэшвилл Предаторз». В минувшем сезоне Ярослав стал вторым вратарём в лиге по показателям, провёл 44 матча в регулярном чемпионате и отражал в среднем за игру 91,1% бросков. В НХЛ Аскаров сыграл три матча и одержал одну победу.