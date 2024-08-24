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Есмантович: подписание Кузнецова? Сейчас ЦСКА не имеет ресурсов в потолке зарплат

Есмантович: подписание Кузнецова? Сейчас ЦСКА не имеет ресурсов в потолке зарплат
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, мог ли армейский клуб подписать российских игроков, вернувшихся из НХЛ, — Евгения Кузнецова, Никиту Зайцева, Александра Барабанова.

«Чтобы забрать тех же Зайцева и Евгения Кузнецова, нужны соответствующие финансовые ресурсы в потолке зарплат, которых на момент сегодняшнего дня ЦСКА не имеет. Как я уже говорил, мы вели переговоры и с Зайцевым, и с Александром Барабановым.

Мы нацеливались на Барабанова, но он принял предложение «Ак Барса». По Зайцеву мы делали предложение ещё примерно в марте, мы обсуждали совместную деятельность, но не сошлись в финансовом вопросе. Сказать, что мы сейчас о чём-то сейчас сожалеем, это ни в коем случае», — цитирует Есмантовича ТАСС.

Напомним, Кузнецов и Зайцев подписали соглашения с санкт-петербургским СКА. Барабанов пополнил состав казанского «Ак Барса».

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