Хоккеисты «Салавата Юлаева» и «Металлурга» сыграют футбольный матч с ФК «Амкал»

31 августа в Магнитогорске пройдёт медийный футбольный матч “Уральская классика. Лето”, где хоккеисты “Салавата Юлаева” и “Металлурга” вместе с известными блогерами и спортсменами сразятся с медийным футбольным клубом “Амкал”. Об этом сообщает пресс-служба «Уральской классики».

“Уральская классика. Лето” является летним форматом традиционной зимней “Уральской классики”, которая проходит ежегодно в декабре на берегу озера Банное (Якты-Куль). Идейными вдохновителями и организаторами проекта выступают два капитана КХЛ – Григорий Панин и Егор Яковлев.

В матче примут участие команды “Уральская классика” и “Амкал”. В составе команды “Уральская классика” – игроки “Салавата Юлаева” и “Металлурга”, блогер-миллионник SUBO, хоккеист Сергей Мозякин, спортивный функционер Камил Гаджиев, теннисистка Анастасия Мыскина и другие. В составе “Амкала” – Виталий Булаев (Була), Феликс Карамянц (ФеликсФифа), Степан Михович (Фанки), Антон Карпов (Чужой), Антон Кленов (Клён), Алексей Гасилин (Гас), Даниил Богатырев (Фикус), Максим Подлужный (Максело), Ира Подшебякина, Иван Бреднев (Млечный), Федор Маслов (Федос).

Футбольный матч пройдёт в магнитогорском парке “Притяжение”, где будут оборудованы специальные трибуны для зрителей. Все деньги от продажи билетов будут направлены на благотворительность, а именно на помощь тяжелобольным детям. Помимо матча, зрителей ожидает автограф-сессия участников матча, различные зоны активностей, среди которых зона “Металлурга” с Кубком Гагарина. Трансляция матча будет доступна эксклюзивно на “Кинопоиске”.

“Хоккеисты против футболистов – это всегда интересно. Я рад, что всем полюбившаяся “Уральская классика” приобретает новые форматы. Но самое главное, что миссия остается прежней – сделать праздник спорта и помочь тем, кто нуждается”, — заявил капитан «Металлурга», олимпийский чемпион Егор Яковлев.

“Мы придумали топовый формат – медийный хоккей сразится с медийным футболом. Особенно здорово, что мы будем играть с самой популярной медийной футбольной командой в России!” — сказал капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин.