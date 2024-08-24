Майоров: поднятие потолка зарплат в КХЛ? Для богатых клубов хорошо, бедные всегда будут

Легендарный форвард «Спартака» и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров оценил возможное увеличение потолка зарплат в КХЛ.

«Я считаю, что это для богатых хорошо. ЦСКА, Питер, может, «Магнитка» подтянется, «Автомобилист», Казань. А абсолютное большинство клубов не потянет, потому что бюджет у них на сегодняшний день зарплатный не дотягивает до 900 млн рублей, далеко не доходит.

Какая цель-то? Каким образом выравнивать хотим? Под себя подстраивать? Это не аргумент, ничего не получится, были богатые, так и есть, были бедные, так и есть. Возьмите футбол, тот же «Зенит» на голову выше всех остальных в материальном плане. Разве кто-то, кроме него, может платить по 40 млн за игрока? Нет», — приводит слова Майорова «ВсеПроСпорт».

Сейчас потолок зарплат для каждого клуба КХЛ составляет 900 млн рублей. В потолке зарплат премиальные выплаты учитываются в полном объёме.