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Кузнецов — о роли капитана в СКА: надеюсь, Никишин скоро выйдет и всё обратно вернётся

Кузнецов — о роли капитана в СКА: надеюсь, Никишин скоро выйдет и всё обратно вернётся
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Форвард СКА Евгений Кузнецов прокомментировал встречу с ХК «Сочи» (2:1 Б) и рассказал о роли капитана в армейском клубе.

— Как вам первая игра с командой КХЛ — контрольный матч с «Сочи»?
— Какая‑то странная игра была, мы 66 раз в сторону их ворот кинули. И только один гол забили. Когда так много атакуешь, то соперник всегда имеет возможность поймать тебя на контратаке. А так, думаю, нам в большинстве нужно добавить, и нормально всё будет.

— Важно вам выходить на лёд с капитанской буквой С?
— Нет‑нет, у нас в раздевалке все лидеры. Это, скорее, сделано для того, чтобы я лучше понимал, какая на мне ответственность. Спасибо за доверие. Надеюсь, что Никишин скоро выйдет и всё обратно вернётся, — цитирует Кузнецова «Матч ТВ».

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, кто будет капитаном армейского клуба в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

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