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Трёхкратный олимпийский чемпион назвал самую загадочную команду КХЛ нового сезона

Трёхкратный олимпийский чемпион назвал самую загадочную команду КХЛ нового сезона
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Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов считает ЦСКА самой загадочной командой КХЛ нового сезона.

— Какая команда КХЛ сегодня для вас самая загадочная?
— Пожалуй, ЦСКА. За лето наши московские соседи наполовину обновились, пришла целая группа российских игроков из североамериканских лиг. Вроде бы все новички — с именами. Но что за команда из них получится — загадка, — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, ЦСКА является многократным чемпионом страны и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Первый матч в новом сезоне армейцы проведут со «Спартаком» 5 сентября.

Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, с кем из игроков клуб вёл переговоры, и заявил, что трансферная работа армейцев продолжается.

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