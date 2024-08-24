Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Барыс» на Кубке Блинова потерпел третье поражение подряд, уступив «Трактору»

«Барыс» на Кубке Блинова потерпел третье поражение подряд, уступив «Трактору»
Комментарии

На стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске завершился матч в рамках Кубка Блинова, в котором «Трактор» одолел астанинский «Барыс» со счётом 4:2.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
24 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Барыс
Астана
1:0 Котляревский – 02:05 (5x5)     2:0 Телегин (Тертышный) – 04:31 (5x4)     2:1 Жафяров – 13:12 (5x5)     3:1 Тертышный (Кадейкин) – 32:48 (5x5)     3:2 Эллисон (Маклауд, Жафяров) – 38:41 (5x3)     4:2 Робинсон (Телегин) – 56:44 (5x5)    

На третьей минуте первого периода Михаил Котляревский открыл счёт во встрече. Спустя две с половиной минуты Сергей Телегин с передачи Никиты Тертышного удвоил преимущество челябинского клуба. На 14-й минуте периода Дамир Жафяров размочил счёт в игре.

На 13-й минуте второго периода Никита Тертышный с передачи Александра Кадейкина сделал счёт 3:1. На 19-й минуте периода Уэйд Эллисон с передач Майкла Маклауда и Дамира Жафярова сократил отставание «Барыса» до минимума.

На 17-й минуте третьей двадцатиминутки Чарльз Робинсон с передачи Сергея Телегина установил окончательный счёт во встрече.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android