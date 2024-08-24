«Барыс» на Кубке Блинова потерпел третье поражение подряд, уступив «Трактору»

На стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске завершился матч в рамках Кубка Блинова, в котором «Трактор» одолел астанинский «Барыс» со счётом 4:2.

На третьей минуте первого периода Михаил Котляревский открыл счёт во встрече. Спустя две с половиной минуты Сергей Телегин с передачи Никиты Тертышного удвоил преимущество челябинского клуба. На 14-й минуте периода Дамир Жафяров размочил счёт в игре.

На 13-й минуте второго периода Никита Тертышный с передачи Александра Кадейкина сделал счёт 3:1. На 19-й минуте периода Уэйд Эллисон с передач Майкла Маклауда и Дамира Жафярова сократил отставание «Барыса» до минимума.

На 17-й минуте третьей двадцатиминутки Чарльз Робинсон с передачи Сергея Телегина установил окончательный счёт во встрече.