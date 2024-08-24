«Барыс» на Кубке Блинова потерпел третье поражение подряд, уступив «Трактору»
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На стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске завершился матч в рамках Кубка Блинова, в котором «Трактор» одолел астанинский «Барыс» со счётом 4:2.
Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
24 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Барыс
Астана
1:0 Котляревский – 02:05 (5x5) 2:0 Телегин (Тертышный) – 04:31 (5x4) 2:1 Жафяров – 13:12 (5x5) 3:1 Тертышный (Кадейкин) – 32:48 (5x5) 3:2 Эллисон (Маклауд, Жафяров) – 38:41 (5x3) 4:2 Робинсон (Телегин) – 56:44 (5x5)
На третьей минуте первого периода Михаил Котляревский открыл счёт во встрече. Спустя две с половиной минуты Сергей Телегин с передачи Никиты Тертышного удвоил преимущество челябинского клуба. На 14-й минуте периода Дамир Жафяров размочил счёт в игре.
На 13-й минуте второго периода Никита Тертышный с передачи Александра Кадейкина сделал счёт 3:1. На 19-й минуте периода Уэйд Эллисон с передач Майкла Маклауда и Дамира Жафярова сократил отставание «Барыса» до минимума.
На 17-й минуте третьей двадцатиминутки Чарльз Робинсон с передачи Сергея Телегина установил окончательный счёт во встрече.
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