Быков: Кузнецов — усиление для СКА, хотя всё зависит от того, как его будут использовать

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил, что приход Евгения Кузнецова в СКА будет способствовать популяризации хоккея в России.

«К слову, Евгений мой земляк. Это действительно знаковый хоккеист, у него очень большой международный опыт — не только в НХЛ, но и в составе сборной России. Его возвращение — плюс не только для СКА, но и для всего чемпионата. Хорошее событие для лиги, Кузнецов поспособствует популяризации хоккея, будучи прекрасным примером для мальчишек.

Конечно, и для СКА это усиление, хотя всё зависит от того, как именно его будут использовать. Не удивлён, что Кузнецов назвал первые тренировки в СКА самыми тяжёлыми в карьере. В НХЛ хоккеисты готовятся к сезону в основном самостоятельно или с индивидуальными тренерами, у нас методы иные. Но спортсмены такого уровня быстро адаптируются к любым реалиям. Плюс осталась мышечная память с тех времён, когда Евгений играл в России. Так что не сомневаюсь, что скоро мы воочию увидим классного мастера. Желаю Евгению удачи и успехов на родине», — приводит слова Быкова «ВсеПроСпорт».