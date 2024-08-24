Правительству Канады предложили запретить Павлу Дацюку въезд в страну

Конгресс украинцев Канады* просит запретить легендарному российскому хоккеисту Павлу Дацюку въезд в страну и не включать его в Зал славы Национальной хоккейной лиги.

Конгресс объясняет это тем, что экс-хоккеист принимал участие в мероприятии, посвящённом чествованию российских военнослужащих, что связывает его с властями России.

Президент Зала хоккейной славы Джефф Деномм ответил на обращение организации, отметив, что включение в Зал славы означает «признание достижений элитного спортсмена, выступающего на самом высоком уровне в течение длительного периода времени, и необходимые критерии отбора и основания для избрания не учитывают национальность кандидата». В конгрессе ответили, что озадачены этим заявлением, и повторили просьбу отменить включение Дацюка в Зал славы.

Дацюк — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Ред Уингз» (2002, 2008). Он выигрывал «Селке Трофи» как лучший оборонительный нападающий лиги три сезона подряд (2007–2010 гг.) и «Леди Бинг Трофи» как игрок, продемонстрировавший спортивное мастерство и джентльменское поведение в сочетании с высокими игровыми качествами четыре сезона подряд (2006–2009 гг.).

Дацюк набрал 113 (42+71) очков в 157 играх Кубка Стэнли. На международном уровне россиянин выиграл золото на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году и на чемпионате мира по хоккею с шайбой в 2012 году, а также бронзу на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. В Континентальной хоккейной лиге России Дацюк выиграл Кубок Гагарина в составе петербургского СКА в сезоне-2016/2017.

* – Конгресс украинцев Канады признан в России нежелательной организацией.