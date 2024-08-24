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«Витязь» отыгрался с 0:3, но уступил московскому «Динамо» в контрольном матче

«Витязь» отыгрался с 0:3, но уступил московскому «Динамо» в контрольном матче
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Сегодня, 24 августа, на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» местный «Витязь» принимал московское «Динамо». Победу со счётом 5:3 одержали бело-голубые.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
24 августа 2024, суббота. 13:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Слепышев (Пакетт, Уил) – 08:37 (5x5)     0:2 Комтуа (Гусев, О'Делл) – 22:17 (5x5)     0:3 Менелл (Гусев, О'Делл) – 25:07 (5x4)     1:3 Стюарт (Цицюра) – 28:14 (4x4)     2:3 Бусыгин (Цицюра) – 30:38 (5x5)     3:3 Галузин (Дарьин) – 37:31 (5x5)     3:4 О'Делл (Гусев, Менелл) – 41:44 (5x4)     3:5 Швец-Роговой (Михеев) – 59:59 (en)    

На девятой минуте первого периода Антон Слепышев с передач Седрика Пакетта и Джордана Уила открыл счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки Макс Комтуа с передач Никиты Гусева и Эрика О'Делла удвоил преимущество «Динамо». Спустя три минуты Бреннан Менелл с передач Никиты Гусева и Эрика О'Делла сделал счёт 3:0. На девятой минуте периода Дин Стюарт с передачи Владислава Цицюры одну шайбу отыграл. На 11-й минуте периода Ярослав Бусыгин с передачи Владислава Цицюры сократил отставание «Витязя» до минимума. На 18-й минуте периода Владимир Галузин с передачи Александра Дарьина сделал счёт равным.

На второй минуте третьего периода Эрик О'Делл с передач Никиты Гусева и Бреннана Менелла забросил четвёртую шайбу московского клуба, а Артём Швец-Роговой с сиреной установил окончательный счёт в игре.

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