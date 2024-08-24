«Витязь» отыгрался с 0:3, но уступил московскому «Динамо» в контрольном матче

Сегодня, 24 августа, на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» местный «Витязь» принимал московское «Динамо». Победу со счётом 5:3 одержали бело-голубые.
На девятой минуте первого периода Антон Слепышев с передач Седрика Пакетта и Джордана Уила открыл счёт в матче.
В начале второй двадцатиминутки Макс Комтуа с передач Никиты Гусева и Эрика О'Делла удвоил преимущество «Динамо». Спустя три минуты Бреннан Менелл с передач Никиты Гусева и Эрика О'Делла сделал счёт 3:0. На девятой минуте периода Дин Стюарт с передачи Владислава Цицюры одну шайбу отыграл. На 11-й минуте периода Ярослав Бусыгин с передачи Владислава Цицюры сократил отставание «Витязя» до минимума. На 18-й минуте периода Владимир Галузин с передачи Александра Дарьина сделал счёт равным.
На второй минуте третьего периода Эрик О'Делл с передач Никиты Гусева и Бреннана Менелла забросил четвёртую шайбу московского клуба, а Артём Швец-Роговой с сиреной установил окончательный счёт в игре.
- 24 августа 2024
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