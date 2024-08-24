Главный тренер «Барыса» прокомментировал подписание Бурдасова и Антипина

Главный тренер «Барыса» Дэвид Немировски рассказал о подписании контрактов с защитником Виктором Антипиным и нападающим Антоном Бурдасовым.

«Приобретения Антона Бурдасова и Виктора Антипина – это помощь не только для нашей атаки, но и для нашей обороны. Конечно, мы видим Бурдасова в топ-6 «Барыса». Антипин будет играть в большинстве, но не в первой спецбригаде, там у нас есть Бутчер. Естественно, перед подписанием я лично пообщался с ребятами», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

31-летний Антипин пополнил состав «Трактора» в прошедшее межсезонье. В регулярном чемпионате и плей-офф защитник сыграл 69 встреч, забросил пять шайб и 15 раз ассистировал партнёрам. Вместе с чёрно-белыми Антипин дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, завоевав бронзовые награды.

Челябинский клуб отказался от продолжения сотрудничества с Бурдасовым 24 июля. В прошедшем сезоне 33-летний форвард провёл 56 матчей за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф за 14 игр опытный форвард набрал 8 (4+4) результативных баллов.