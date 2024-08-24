«Торпедо» проиграло клубу ВХЛ «Норильск», пропустив пять шайб

На стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде местное «Торпедо» встречалось с клубом ВХЛ ХК «Норильск». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4.

На 13-й минуте первого периода Антон Силаев с передач Василия Атанасова и Игоря Ларионова открыл счёт во встрече.

В начале второй двадцатиминутки Алексей Кириллов с передачи Сергея Голоднюка сделал счёт равным. Спустя пять минут Никита Колесников вывел гостей вперёд. На девятой минуте периода Максим Летунов с передач Маркуса Филлипса и Дмитрия Кагарлицкого сделал счёт 2:2. Через минуту Никита Колесников с передачи Владислава Калетника вновь вывел «Норильск» вперёд. На 12-й минуте периода Бобби Линч с передачи Богдана Конюшкова в третий раз в матче сделал счёт равным. На 15-й минуте периода Никита Артамонов с передачи Егора Виноградова забросил четвёртую шайбу в ворота гостей.

В середине третьего периода Владислав Калетник с передачи Демида Паничкина сделал счёт 4:4. За две секунды до конца матча Сергей Голоднюк с передачи Игоря Исаева принёс «Норильску» победу.