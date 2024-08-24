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«Торпедо» проиграло клубу ВХЛ «Норильск», пропустив пять шайб

«Торпедо» проиграло клубу ВХЛ «Норильск», пропустив пять шайб
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На стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде местное «Торпедо» встречалось с клубом ВХЛ ХК «Норильск». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
24 августа 2024, суббота. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 5
ХК Норильск
Норильск
1:0 Силаев (Атанасов, Ларионов) – 12:11 (4x5)     1:1 Кириллов (Голоднюк) – 21:19 (5x5)     1:2 Колесников – 26:44 (5x5)     2:2 Летунов (Филлипс, Кагарлицкий) – 28:18 (6x5)     2:3 Колесников (Калетник) – 29:32 (5x4)     3:3 Линч (Конюшков) – 31:16 (5x5)     4:3 Артамонов (Виноградов) – 34:48 (5x5)     4:4 Калетник (Паничкин) – 49:14 (5x5)     4:5 Голоднюк (Исаев) – 59:58 (5x5)    

На 13-й минуте первого периода Антон Силаев с передач Василия Атанасова и Игоря Ларионова открыл счёт во встрече.

В начале второй двадцатиминутки Алексей Кириллов с передачи Сергея Голоднюка сделал счёт равным. Спустя пять минут Никита Колесников вывел гостей вперёд. На девятой минуте периода Максим Летунов с передач Маркуса Филлипса и Дмитрия Кагарлицкого сделал счёт 2:2. Через минуту Никита Колесников с передачи Владислава Калетника вновь вывел «Норильск» вперёд. На 12-й минуте периода Бобби Линч с передачи Богдана Конюшкова в третий раз в матче сделал счёт равным. На 15-й минуте периода Никита Артамонов с передачи Егора Виноградова забросил четвёртую шайбу в ворота гостей.

В середине третьего периода Владислав Калетник с передачи Демида Паничкина сделал счёт 4:4. За две секунды до конца матча Сергей Голоднюк с передачи Игоря Исаева принёс «Норильску» победу.

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