Бенуа Гру объяснил решение выпустить двух защитников «Трактора» на позицию нападающих

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победы над «Барысом» (4:2) объяснил решение выпустить двух защитников — Александра Кирпичникова и Артёма Щучинова — на позицию нападающих.

«Некоторые ребята из нашей команды больны, у некоторых есть повреждения. Перед сегодняшнем матчем я подошёл и сказал им, что надо будет сыграть на непривычной позиции. Также сказал, чтобы они не волновались и сделали всё от себя зависящее, не будет это иметь каких-то последствий или перемен.

Два дня назад, когда они играли на своих привычных позициях как защитники, они показали свой привычный уровень. Не прям топ, но со всех сторон проявили себя. Сейчас я понимаю, что это те ребята, на которых мы можем опираться в будущем», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.