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Бенуа Гру: Кубок Блинова — 2024 может стать фундаментом для построения «Трактора»

Бенуа Гру: Кубок Блинова — 2024 может стать фундаментом для построения «Трактора»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал, как Кубок Блинова в Омске поможет при подготовке клуба к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.

«Не такая простая игра была сегодня, поскольку это заключительная игра турнира. Кто-то из ребят провёл три игры подряд, кто-то сыграл во всех четырёх. Это было достаточно серьёзным вызовом, но ребята справились. Счастливы, что нам удалось достичь целей.

Понравилось, как ребята проявили свои лидерские качества. Этот турнир может стать фундаментом для построения команды. На этой базе можно это делать, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, на Кубке Блинова челябинский «Трактор» одержал три победы при одном поражении.

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