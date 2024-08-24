Гру — о Светлакове: большой профессионал с огромным опытом

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил игру нападающего челябинского клуба Андрея Светлакова.

«Я был очень впечатлён некоторыми ребятами из нашей команды. Если выделять кого-то персонально, то отмечу Андрея Светлакова. Он большой профессионал с огромным опытом, производит впечатление. Но хотел бы отметить отношение к работе от всей команды. Ребята голодны по игре, по хоккею, заряжены играть. Также отмечу работу вратарей, они трудолюбивы, хорошо работают, проявляют себя на матчах. Это очень важная часть команды.

Стоит поработать ещё над нюансами, над «химией» в звеньях. Будут, возможно, какие-то изменения на домашнем турнире», — передаёт слова Бенуа Гру корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.