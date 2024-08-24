«Постараемся сделать выводы». Кудашов прокомментировал победу «Динамо» в ярком матче

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победный контрольный матч с «Витязем» (5:3).

«В этой игре были 10 минут, когда мы повели в счёте и не то чтобы успокоились, а стали совершать ненужные вещи. В целом считаю, что хорошо, что сегодня столкнулись с такой ситуацией. Сделаем выводы. По крайней мере, постараемся это сделать. Не так легко сделать, как сказать. Но сегодня был хороший пример, как можно легко упустить игру.

Чего ж тут хорошего, что вдоволь удалось потренировать спецбригады. У нас для этого есть тренировки. Удаления, дисциплина… Надо правильно играть от первой и до последней минуты.

Недоволен, как сыграли овертайм. Доволен, как исполнили послематчевые броски», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.